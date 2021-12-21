Чаус просить суд визнати незаконним його звільнення. Мовиться про те, щоб скасувати наказ Дніпровського районного суду міста Києва "Про відрахування зі штату суддів судді Чауса Миколи Олексійовича".

До теми Чауса госпіталізували, судовий розгляд – на паузі

У другому позові екссуддя вимагає визнати протиправними дії Дніпровського районного суду міста Києва, який хоче притягнути Чауса до дисциплінарної відповідальності. Наразі ОАСК розв'язує питання щодо відкриття провадження за цими адміністративними позовами.

Зверніть увагу! Екссуддю Чауса звинувачують у корупції. На судові засідання він не приходить через проблеми зі слухом.

Колишній суддя Чаус: що відомо