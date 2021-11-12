Вести.UA: ОПЗЖ открыла школу для будущих политиков

В Харькове открылась "школа молодого политика". Ее создали при молодежном крыле "Оппозиционной платформы – За жизнь".

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 12 ноября – в программе.

К теме Медведчук, Королевская и Шуфрич: кто из депутатов ОПЗЖ имеет ученые степени

Имение Медведчука

Журналисты получили чертежи имения Виктора Медведчука. Сооружение имеет более 100 отдельных помещений. В частности там есть отдельные комнаты для платьев Оксаны Марченко, елочных украшений, а также загадочное помещение возле кабинета олигарха.

Инвесторы из Омана

Зеленский пригласил инвесторов из Омана принять участие в приватизации в Украине. За 2020 год и первое полугодие 2021 года, объем прямых инвестиций из Султаната Оман равен нулю. Об этом сообщили в Нацбанке.

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