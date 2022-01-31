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Обратите внимание Ненавижу украинский, а флаг такой себе, – работница канала Рада вляпалась в скандал

Работница "Рады" попала в скандал

Телеканалу "Рада" увеличили финансирование. Однако без скандалов не обошлось. На этот раз работница канала Полина Шишкина заявила, что ненавидит украинский, а флаг – "такой себе".

Новая выдумка Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметился нелогичным заявлением. По его словам, вступление Украины в НАТО "ухудшит отношения Кремля с Западом". Он словно забыл, что портить уже нечего.

Заметьте Была на испытательном: скандальную Шишкину, которой не понравились язык и флаг, уволили

Пропаганда "клонировала" Медведчука

Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук в очередной раз появился в эфире российских пропагандистов. На этот раз его даже решили "клонировать" – показали включение одновременно с кадрами, на которых он тоже присутствует.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 31 января: смотрите видео