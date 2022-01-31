Директор государственного вещателя Вадим Перенчук сообщил, что у них "нет никаких трудовых отношений с этим лицом". Он также пояснил, что "Рада" сейчас заказывает контент у организаций.

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Она (Шишкина – 24 канал) была гостевым редактором на двухнедельном испытательном сроке, у нее он даже не истек, ее сразу в тот день уволили,

– заметил Вадим Перенчук.

Что известно о скандале с Шишкиной

Активист Сергей Стерненко 30 января обнародовал видео, на котором Шишкина сделала скандальное заявление о том, что ненавидит украинский язык, а государственный флаг – "такой себе".

Впоследствии в телеграм-канале "Неизвестный патриот" появился ролик, где женщина извинилась за свои слова.

Она отметила, что якобы осознала свою вину. Кроме этого, Шишкина также подчеркнула, что не имела право на такие высказывания и рассказала, что "является дочерью участника АТО".

Шишкина извинилась за слова о языке и флаге: смотрите видео