Директор державного мовника Вадим Перенчук повідомив, що в них "немає жодних трудових відносин із цією особою". Він також пояснив, що "Рада" зараз замовляє контент в організацій.

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Вона (Шишкіна – 24 канал) була гостьовою редакторкою на двотижневому випробувальному терміні, у неї він навіть не сплив, її одразу в той день звільнили,

– зауважив Вадим Перенчук.

Що відомо про скандал із Шишкіною

Активіст Сергій Стерненко 30 січня оприлюднив відео, на якому Шишкіна зробила скандальну заяву про те, що ненавидить українську мову, а державний прапор – "такий собі".

Згодом у телеграм-каналі "Невідомий патріот" з'явився ролик, де жінка попросила вибачення за свої слова.

Вона зазначила, що нібито усвідомила свою провину. Окрім цього, Шишкіна також наголосила, що не мала право на такі висловлювання та розповіла, що "є донькою учасника АТО".

Шишкіна вибачилася за слова про мову та прапор: дивіться відео