Директор державного мовника Вадим Перенчук повідомив, що в них "немає жодних трудових відносин із цією особою". Він також пояснив, що "Рада" зараз замовляє контент в організацій.
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Вона (Шишкіна – 24 канал) була гостьовою редакторкою на двотижневому випробувальному терміні, у неї він навіть не сплив, її одразу в той день звільнили,
– зауважив Вадим Перенчук.
Що відомо про скандал із Шишкіною
- Активіст Сергій Стерненко 30 січня оприлюднив відео, на якому Шишкіна зробила скандальну заяву про те, що ненавидить українську мову, а державний прапор – "такий собі".
- Згодом у телеграм-каналі "Невідомий патріот" з'явився ролик, де жінка попросила вибачення за свої слова.
- Вона зазначила, що нібито усвідомила свою провину. Окрім цього, Шишкіна також наголосила, що не мала право на такі висловлювання та розповіла, що "є донькою учасника АТО".