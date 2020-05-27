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Вести.UA: Пути Тимошенко и Ляшко снова пересекутся. Забытые обещания Порошенко

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В выпуске программы "Вести.UA" за 26 мая – Владимир Зеленский – не первый человек, который подарил украинцам и шоу, и политику. Именно из-под крыла Тимошенко вылетел главный политический шоумен – Олег Ляшко. Лозунг "Жить по-новому" в свое время украинцам понравился. Однако в "Армии, языке, вере" культуры не хватало. Поэтому Порошенко решил исправить ошибки, по крайней мере постфактум.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:

Первая реформа Михо.

Автор: Игорь Гаврищак
Теги: Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Олег Ляшко Новости Украины Вести.UA
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