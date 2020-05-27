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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті.UA: Шляхи Тимошенко і Ляшка знову перетнуться. Забуті обіцянки Порошенка

Вєсті.UA - Читать новость на русском

У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 травня – Володимир Зеленський – не перша людина, яка подарувала українцям і шоу, і політику. Саме з-під крила Тимошенко вилетів головний політичний шоумен – Олег Ляшко. Гасло "Жити по-новому" свого часу українцям сподобалося. Однак у "Армії, мові, вірі" культури не вистачало. Тому Порошенко вирішив виправити помилки, принаймні постфактум

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

Перша реформа Міхо.

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Олег Ляшко Новини України Вєсті.UA
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