Вєсті.UA: Шляхи Тимошенко і Ляшка знову перетнуться. Забуті обіцянки Порошенка

У випуску програми "Вєсті.UA" за 26 травня – Володимир Зеленський – не перша людина, яка подарувала українцям і шоу, і політику. Саме з-під крила Тимошенко вилетів головний політичний шоумен – Олег Ляшко. Гасло "Жити по-новому" свого часу українцям сподобалося. Однак у "Армії, мові, вірі" культури не вистачало. Тому Порошенко вирішив виправити помилки, принаймні постфактум

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Перша реформа Міхо.