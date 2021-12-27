Вести.UA: Рамзан Кадыров посягнул на суверенитет Украины

Рамзан Кадыров отметился возмутительным высказыванием. Чеченский лидер заявил, что Украину вроде бы нужно присоединить к России.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 27 декабря – узнавайте в программе.

К теме Кадыров нагло заявил, что присоединил бы Украину к России или Чечню к Украине

Очередная чушь Кремля

В России назвали новое условие открытия КПВВ на Донбассе. Оккупанты хотят, чтобы Украина признала их несертифицированную вакцину от коронавируса "V Спутник".

Фурор во Львове

27-летняя юрист Кристина Тишкун, которая сопровождала заместителя министра образования Игоря Гарбарука в Львове, вызвала активное обсуждение в обществе. Для официальной встречи она выбрала откровенное черное платье, чем и произвела настоящий фурор.

Тигрица украинской политики

Надежда Савченко похвасталась обновленным образом. Экс-нардеп снялась в сказочной фотосессии и позировала в нескольких платьях с глубоким декольте.

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