Какие еще курьезные события произошли в Украине в течение 28 июля – читайте далее.

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Кива заявил, что верующие свергнут государственную власть

В годовщину крещения Киевской Руси состоялось массовое шествие православных верующих. Народный депутат Илья Кива выразил мнение, что участники шествия "снесут" действующую власть осенью 2021 года.

Тищенко приписал бограч к украинской кухне

Известный ресторатор, телеведущий и нардеп Николай Тищенко предложил популяризировать закарпатский бограч как блюдо украинской кухни. Вот только бограч уже входит в традиционную венгерскую кухню.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 28 июля 2021 года: смотрите видео