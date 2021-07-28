Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 28 липня – читайте далі.

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Кива заявив, що віряни повалять державну владу

У річницю хрещення Київської Русі відбулася масова хода православних вірян. Народний депутат Ілля Кива висловив думку, що учасники ходи "знесуть" чинну владу восени 2021 року.

Тищенко приписав бограч до української кухні

Відомий ресторатор, телеведучий і нардеп Микола Тищенко запропонував популяризувати закарпатський бограч як страву української кухні. Ось тільки бограч уже входить до традиційної угорської кухні.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 28 липня 2021 року: дивіться відео