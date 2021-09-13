Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на 13 сентября – смотрите в программе.

К теме Интересно наблюдать истерию ОПЗЖ, – Данилов о "переходе" на латиницу

Игорь Коломойский сменил имидж

На матче "Шахтер" – "Днепр-1" в Киеве заметили олигарха Игоря Коломойского в новом амплуа – без бороды и со стрижкой. Эти изменения многим напомнили образ северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Лукашенко планирует выставить оружие на границе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко видит врагов там, где их нет и братается с Россией. На белорусско-украинской границе он планирует разместить российские зенитно-ракетные комплексы.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 13 сентября: смотрите видео