О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 27 сентября – в программе.
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Савченко в парандже
Экс-нардеп Надежда Савченко удивила сеть необычной фотографией. Одетая в паранджу она позировала в турецкой мечети. Под фото она отметила, что ислам имеет ряд преимуществ перед другими мировыми религиями.
Шуфрич приобрел канал
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич приобрел 60% акций телеканала "Первый независимый". К слову, это медиа связывают с Виктором Медведчуком, которого обвиняют в госизмене.
Лукашенко боится войск НАТО
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территорию Украины "тянут войска НАТО". Из-за такого страха он поручил пограничникам быть особенно внимательными на границе.
Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 27 сентября: смотрите видео