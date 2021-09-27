О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 27 сентября – в программе.

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Савченко в парандже

Экс-нардеп Надежда Савченко удивила сеть необычной фотографией. Одетая в паранджу она позировала в турецкой мечети. Под фото она отметила, что ислам имеет ряд преимуществ перед другими мировыми религиями.

Шуфрич приобрел канал

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич приобрел 60% акций телеканала "Первый независимый". К слову, это медиа связывают с Виктором Медведчуком, которого обвиняют в госизмене.

Лукашенко боится войск НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территорию Украины "тянут войска НАТО". Из-за такого страха он поручил пограничникам быть особенно внимательными на границе.

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Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 27 сентября: смотрите видео