О других курьезных событиях, произошедших в Украине по состоянию на 16 декабря – узнайте дальше.
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Российский суд "попал в неловкое положение"
Кировский районный суд Ростова-на-Дону случайно предоставил доказательства присутствия российских наемников на Донбассе. Он рассматривал дело о коррупции местного чиновника. В приговоре написали, что в обязанности обвиняемого входило обеспечение продовольствия для российских военнослужащих на Востоке Украины.
Телевизионный пилигрим Порошенко
Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала "Рада". Позже он заявил, что не знал о студии, которая там находилась, а думал, что это проход в женский туалет.
"Шахрайзер" Шахова
Народный депутат Сергей Шахов предложил свою кровь ученым для борьбы с COVID-19. Однако ранее он заявил, что вакцинированные еще тяжелее переносят болезнь.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 16 декабря: смотрите видео