О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 6 октября – узнайте в программе.

К теме "Слугам по заслугам": кто получил партийные "Оскары" и кого наградили тыквами

Боевики против Саакашвили

Боевики на Луганщине открыли так называемое уголовное дело против Михеила Саакашвили, которого арестовали в Грузии. Что интересно, оккупанты использовали старый и уже давно опровергнутый фейк о "грузинских снайперах на Майдане".

Подозрение Труханову

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру города Геннадию Труханову. Вместе с ним еще 4 человек. Речь идет о совместном расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе.

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