О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 6 октября – узнайте в программе.
К теме "Слугам по заслугам": кто получил партийные "Оскары" и кого наградили тыквами
Боевики против Саакашвили
Боевики на Луганщине открыли так называемое уголовное дело против Михеила Саакашвили, которого арестовали в Грузии. Что интересно, оккупанты использовали старый и уже давно опровергнутый фейк о "грузинских снайперах на Майдане".
Подозрение Труханову
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру города Геннадию Труханову. Вместе с ним еще 4 человек. Речь идет о совместном расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе.
Выпуск программы "Вести.UA" за 6 октября: смотрите видео