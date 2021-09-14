О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 14 сентября смотрите в программе.
Обратите внимание Пес за коммуналку, "Велюр" Тищенко и ДТП с Юрченко: самые известные скандалы "слуг народа" за 2 года
Первая женщина – олигарх
По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, в Украине появилась первая женщина, которую можно причислить к олигархам. Говорится о Галине Гереге.
Заявления "слуги" Пидласой
Депутат Роксолана Пидласа имеет утопические представления о мнении общества. По ее словам, почти 60% украинцев оценивают движение Украины как правильное, хотя эти данные не соответствуют статистике.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 14 сентября: смотрите видео