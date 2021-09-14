Про інші події, які відбулись в Україні станом на 14 вересня – дивіться у програмі.

Зверніть увагу Пес за комуналку, "Велюр" Тищенка й ДТП з Юрченком: найвідоміші скандали "слуг народу" за 2 роки

Перша жінка – олігарх

За словами секретаря Ради нацбпезпеки й оборони Олексія Данілова, в Україні з'явилася перша жінка, яку можна зарахувати до олігархів. Мовиться про Галину Герегу.

Довідка. Статки подружжя Олександра та Галини Гереги – 1,7 мільярди доларів.

Заяви "слуги" Підласої

Депутатка Роксолана Підласа має утопічні уявлення про думку суспільства. За її словами, майже 60% українців оцінюють рух України як правильний, хоча ці дані не відповідають статистиці.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 14 вересня: дивіться відео