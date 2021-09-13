За це взялися всі нові обличчя "Слуги народу" – ресторатор, ведучий ТБ, спортсмен, весільний фотограф і тамада. В перший свій день 2 роки тому взагалі до ночі сиділи і голосували. Правда, так дружньо все відбувалося перших кілька місяців, а далі вони між собою посварилися й порозбивалися на групи.

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Проте формально монобільшість існує, а президентська партія – міцна і єдина. "Слуг" у парламенті наразі більше, ніж може вмістити здоровенний Boeing. Якщо спробувати згадати прізвища хоча б 10 нардепів від президентської партії, ймовірніше за все, першим буде Микола Тищенко, а решта 9 – це фігуранти різних скандалів чи герої журналістських розслідувань.

2 роки монобільшості, десятки скандалів, сотні законопроєктів, тисячі квадратних метрів і десятки тисяч кубічних сантиметрів – у все це "слуги" примудрилися вляпатися, за це проголосувати і цим "обрости". У Bihus.Info вирішили підсумувати 2 роки роботи найбільшої фракції в історії України.

Скандальні листування "слуг народу"

Все почалося з листувань. І якщо у перший місяць депутатства фотокори ловили "слуг" на любовних листуваннях і плануванні шашликів в розпал голосування, то на другий місяць депутатства мовилось про серйозні розмови.

16 жовтня у розпал робочого дня в Раді слуга народу В'ячеслав Медяника збив дзвінок від абонента "Саша Яровий" і написав повідомлення: "Напиши. Я в Раді. Ми голосуємо". У відповідь він отримав низку питань про організацію співпраці з генпрокуратурою.

Чоловіки перекинулися ще кількома повідомленнями. Нардеп обіцяв, що щодо однієї зі справ поговорить з Віктором Трепаком, на той момент заступником генпрокурора. На цьому листування обірвалося. Після того, як ЗМІ опублікували його, генпрокурор пообіцяв розібратися, САП відкрила кримінальне провадження, а фракція "Слуга народу" взялася за внутрішню перевірку. Її провели, жоден Медяник в процесі не постраждав.

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Взагалі той жовтень видався гарячим для "слуг". Мовиться зокрема і про Богдана Яременка. Так, в жовтні 2019 року вся країна спостерігала за тим, як народний обранець посеред засідання Верховної Ради "вийшов у пошук кохання за гроші".

Як "обживалися" депутати

Далі – гірше, "слуги" обжилися в Раді і прийшов час "обживатися" і поза нею. Звісно ж, користуючись мандатами. У 2019 році, пропрацювавши трохи понад місяць, "слуга" Богдан Торохтій попросив у київської мерії житло. У зверненні нардеп вказав – службове житло потрібне для 8 його помічників.

Торохтій в результаті отримав непоганий піар – над його відверто нахабним зверненням до київської влади "проіржалися" всі соцмережі. А квартир нардеп не отримав.

Водночас віцеспікер Руслан Стефанчук свого житла в Києві нібито не мав, тож почав отримувати компенсацію за оренду. Орендував він 100-метрову квартиру у власної тещі, державним коштом. Після критики у медіа Стефанчук від компенсацій відмовився, а отримане повернув.



Стефанчук від компенсацій відмовився / Фото "РБК-Україна"

Окрім того, Олександр Ткаченко в 2019 році був рядовим нардепом з дуже "нерядовим" житлом. Мешкав Ткаченко у маєтку посеред Труханового острова, де приватного житла не може бути. Водночас він не вказував його в своїй декларації. Найцинічніше в цій історій – в часи, коли Ткаченко керував телеканалом "1+1", журналісти робили великий сюжет про незаконну забудову Труханового острова.

Перший розкол у "Слузі народу"

А потім було "мама любит скорость". Олександр Дубінський видав це, коли журналісти знайшли 24 квартири і 17 оформлених на його родичів авто. Знайшли, звісно, не в декларації. Надалі Дубінський розкрився на повну і розійшовся настільки, що його відправили з фракції у вигнання.

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Також у 2019 році у фракції стався перший розкол – з неї виключили Анну Скороход та Антона Полякова. Колеги до критики в той час ще не звикли, тож монобільшість дала першу тріщину.

2020 рік розпочав Євгеній Брагар. В прямому ефірі одного з телеканалів він "винайшов" нову платіжну систему для пенсіонерів. Дізнавшись, що у глядачки, яка подзвонила в ефір із питанням про високі тарифи взимку, є пес, народний депутат видав тепер вже легендарне: "То може вона його продати у будь-який моменті і спокійно сплатити".



Брагар "винайшов" нову платіжну систему для пенсіонерів / Колаж 24 каналу

"Велюр" як початок скандалів з Тищенком

Далі був квітень 2020 року, перший великий локдаун і Микола Тищенко. Тоді він дав старт скандалам, які супроводжують його досі. "Велюр", ресторан Тищенка, продовжив роботу, коли всі закрились на карантин. Кожен його наступний крок був гіршим за попередній.

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Спочатку нардеп прикидався, що до ресторану стосунку не має. Коли цей номер не пройшов, Тищенко заявив, що у "Велюрі" під час локдауну працював так званий передвиборчий штаб. В цю версію теж ніхто не повірив. Тож як вибачення він пообіцяв смажити лікарям котлети у "Велюрі".

Приблизно з того моменту нардеп остаточно себе "відпустив" і взявся нищити рейтинг "слуг". У квітні 2020 року Микола Тищенко висловився про Чорнобильську трагедію і назвав її "важливим святом". У квітні ж 2021 року Тищенко поїхав на Прикарпаття контролювати довибори до Ради, а у травні – на митницю до Ужгорода.



Тищенко заявив, що у "Велюрі" працював передвиборчий штаб / Фото "Апострофа"

Потім був ще один локдаун, на який Тищенко не звертав уваги, бо дуже хотів влаштувати гулянку в честь дня народження дружини. Була навіть затримка літака через те, що нардеп вирішив зробити селфі. Мовилось й про історію з участю родини Тищенка в найвідомішому дерибані бюджетних грошей, виділених для сумнозвісного Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.

Хабар та ДТП депутата Юрченка

Вигнавши Дубінського фракція "народила" собі нового скандаліста. І на тлі відверто нерозумних витівок нардепа, решта трохи блідне. Але ж Олександр Юрченко – не решта. НАБУ викрило на хабарі помічника нардепа Юрченка, той нібито взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу за пов'язаний з побутовими відходами законопроєкт.

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Нардепа теж виключили зі "Слуги народу", справа про хабар передана до суду, але замість залягти на дно і тихенько досидіти – або в Раді, або за гратами – Юрченко теж вирішив брати від життя все.

Він потрапив у скандал через ДТП у Львові. В центрі міста нардеп за кермом Mustang в'їхав в іншу машину. Пробував втекти, але завадив затор. Тож Юрченко з кулаками кинувся на постраждалого водія, який всю цю історію фільмував.

Заперечення Камельчука

"Слуга" Юрій Камельчук заявив, що коронавірус – фейк. Він сказав, що не довіряє жодній вакцині у світі, особливо "проти вигаданої хвороби COVID-19".

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Юрій Камельчук – людина, яка "спростовувала" коронавірус. Нардеп зі Львова, тож житла в Києві в родини теж не було. Нещодавно нардеп засвітив в декларації трохи землі на Житомирській трасі, в селі Березівка. Трохи це – 15 соток. Звучить дуже скромно до того моменту, доки не дізнаєшся 2 речі:

перша – ринкова вартість землі у котеджному містечку "Нова Березівка". Тільки за землю там хочуть від 2,5 тисяч доларів за сотку. Тому 15 соток Камельчука коштуватимуть приблизно 40 тисяч доларів.

друга – в декларації згадується тільки земля. Фактично там вже добудовується маєток. Проєкт, судячи з усього, типовий. Ціни теж типові – стартують від сотні тисяч доларів за котедж без ремонту.

Візит Шевченка в Білорусь

Натомість Євгеній Шевченко демонстративно з'їздив на зустріч до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після кривавих придушень протестів і агресивних заяв щодо України.



Шевченко демонстративно з'їздив на зустріч до Лукашенка / Фото "БелТа"

"Слуга" ж Максим Бужанський назвав журналістку "тупою вівцею". І це все на додачу до того, що "слуг" журналісти регулярно ловили на лобізмі інтересів того олігарха чи великого бізнесмена. Лобізмі і голосуванні в їхніх інтересах.

Потім дехто почав відкрито ходити перед важливими голосуваннями в офіс негласного куратора групи нардепів від "слуги" Іллі Павлюка. Група ходила в офіс бізнесмена і голосувала в інтересах бізнесу Ріната Ахметова.

Квартира депутата Кабанова

Колишнього сценариста "Кварталу 95", а нині нардепа Олександра Кабанова знають переважно за одразу кількома епізодами:

перший – засідання Ради, сесійна зала, голосування. Нардеп обирав собі новенький позашляховик. Активно радився з дружиною. Врешті, поки колеги голосували за законопроєкти, родина Кабанова проголосувала за Jaguar. Його нардеп і купив собі в результаті під кінець 2019 року.

другий – Кабанов був одним з візитерів ресторану "Велюр" в розпал локдауну навесні 2020 року.

Більше причин знати нардепа Кабанова у більшості нібито нема, але ні – Кабанову довелося відмовитися від однієї з квартир. За словами самого Шефіра – бо дорого. Кабанов з дружиною переїхали в інше житло, яке знімали. Відповідна квартира і значиться єдиним житлом родини у Києві в актуальній декларації нардепа.



Кабанову довелося відмовитися від однієї з квартир / Фото Bihus.Info

У квітні дружина Кабанова Яна Потарська стала власницею 4-кімнатної квартири на Оболонській набережній в Києві. Площа квартири – 165 квадратних метрів. Враховуючи, що це перша лінія, прямо на березі Дніпра – нерухомість не просто дорога, вона казково дорога. Єдина знайдена на сайтах оголошень квартира у відповідному будинку такої площі коштує нині 17 мільйонів гривень. Але це з ремонтом і технікою. Квартиру меншої площі, 3-кімнатну, оцінили в майже 10 мільйонів.

За документами квартира на набережній придбана в кредит, а позику нібито зробила сама продавчиня житла – майже 7 мільйонів гривень. Їх треба віддати до квітня 2023 року. Це по 280 тисяч гривень на місяць, якщо не враховувати відсотки. Щось в глибині душі підказує, що це спроба хоч якось легалізувати купівлю дорогого житла. Але доказів поки нема.

Декларація Андрія Клочка

Декларація іншого слуги – Андрія Клочка – теж нібито має скромний вигляд. Власного житла у родини немає, лише орендоване, і 2 авто. Водночас його дружина показує хороший дохід від підприємницької діяльності – понад 3 мільйони за рік, та і заощаджень є на кілька мільйонів теж.

Вперше Bihus.Info запідозрили, що Клочко щось приховує, коли помітили на чому він приїжджає у Верховну Раду – Mercedes в декларації нема і був він на несправжніх номерах. Такі ж несправжні номери висять і на Touareg Клочка. Вже підозріло, правда?

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Закріпили цю думку нещодавно, аналізуючи статки родини народного депутата. Так, виявилося, що 70-річна матір Клочка після його обрання у Верховну Раду почала активно скуповуватися. Жінка придбала Tesla Model X. Далі взялася за нерухомість і купила землю у Блиставиці під Києвом та під Броварами – теж недалеко від столиці.

Беручи до уваги те, що ні в яких бізнес-реєстрах матері Клочка не знайшли, то виникло чимало питань і щодо походження коштів. Проте сам нардеп відповідав на них дуже неохоче.

Про нардепів Миколу Галушка і Олександра Горобця, "правки Холодова", провалене зняття депутатської недоторканості і "антиколомойський" законопроєкт – у повному випуску програми "Наші гроші".

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