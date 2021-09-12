Колишній народний депутат, а нині член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко прокоментував цю заяву секретаря РНБО. Зокрема, назвав прізвище ймовірної жінки-олігарха.
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Українська жінка-олігарх: хто це може бути
Сергій Лещенко, член наглядової ради Укрзалізниці, прокоментував заяву секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова про першу жінку-олігарха в Україні.
З високою часткою ймовірності можу стверджувати, що першою жінкою-олігархом може стати Галина Герега,
– заявив Лещенко.
Нагадаємо, 11 вересня під час спілкування з журналістами на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES) Данілов сказав, що олігархи в Україні – здебільшого чоловіча справа, але "вже є одна жіночка".
- Імені секретар РНБО не назвав.
Хто така Галина Герега
Галина Герега та її чоловік Олександр Герега – власники мережі торгівельних центрів "Епіцентр".