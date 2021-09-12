Бывший народный депутат, а ныне член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко прокомментировал это заявление секретаря СНБО. В частности, назвал фамилию вероятной женщины-олигарха.
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Украинская женщина-олигарх: кто это может быть
Сергей Лещенко, член наблюдательного совета Укрзализныци, прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о первой женщине-олигархе в Украине.
С высокой долей вероятности могу утверждать, что первой женщиной-олигархом может стать Галина Герега,
– заявил Лещенко.
Напомним, 11 сентября во время общения с журналистами на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) Данилов сказал, что олигархи в Украине – в большинстве своем мужское дело, но "уже есть одна женщина".
- Имени секретарь СНБО не назвал.
Кто такая Галина Герега
Галина Герега и ее муж Александр Герега – владельцы сети торговых центров "Эпицентр".