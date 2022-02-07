О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 7 февраля – узнавайте в программе.

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Притула назвал название для партии

Молодой политик Сергей Притула перебирал разные варианты для названия для своей команды. Наконец он выбрал название – "24 августа".

Луценко вступает в "ЕС"

Юрий Луценко написал заявление о вступлении в партию "Европейская солидарность". О своем триумфальном возвращении в политику сообщил на съезде политической силы "Удар".

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