О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 7 февраля – узнавайте в программе.
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Притула назвал название для партии
Молодой политик Сергей Притула перебирал разные варианты для названия для своей команды. Наконец он выбрал название – "24 августа".
Луценко вступает в "ЕС"
Юрий Луценко написал заявление о вступлении в партию "Европейская солидарность". О своем триумфальном возвращении в политику сообщил на съезде политической силы "Удар".
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 7 февраля: смотрите видео