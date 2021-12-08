О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 8 декабря – читайте далее.
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Нардеп-изгнанник напомнил о себе
Джо Байден и Владимир Путин провели разговор об Украине, после чего нардеп-изгнанник Евгений Шевченко решил ехать в Донецк, чтобы "спасать" Владимира Зеленского. Впрочем, похоже, он просто хочет стать тревел-блогером.
Судья Чаус открыл "тайну"
В суде должно было состояться заседание по делу бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Однако его перенесли на неделю якобы из-за того, что подозреваемый потерял слух.
Угрожающие заявления Кивы
Илья Кива заявил, что в Украине вроде бы приближается время рейсов на самолетах по "афганской методике". Впрочем, таким образом нардеп мог намекнуть на совсем другие "полеты".
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 8 декабря: смотрите видео