Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 8 грудня – читайте далі.

До теми Тищенко показав сумнівний скриншот свого COVID-сертифіката в Дії

Нардеп-вигнанець нагадав про себе

Джо Байден та Володимир Путін провели розмову про Україну, після чого нардеп-вигнанець Євген Шевченко вирішив їхати в Донецьк, щоб "рятувати" Володимира Зеленського. Втім, схоже, він просто хоче стати тревел-блогером.

Суддя Чаус відкрив "таємницю"

У суді мало відбутися засідання у справі колишнього судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса. Однак його перенесли на тиждень нібито через те, що підозрюваний втратив слух.

Погрозливі заяви Киви

Ілля Кива заявив, що в Україні начебто наближається час рейсів на літаках за "афганською методикою". Втім, у такий спосіб нардеп міг натякнути на зовсім інші "польоти".

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 грудня: дивіться відео