Вести.UA: У Путина выдвинули очень странные требования к Украине

Пока Владимир Путин собирал все силы у границ, Мария Захарова предложила Украине сложить оружие, отправить союзников и тихо ждать захватчиков. Может, вечером было трудное совещание и глава МИД не восстановилась.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 10 февраля – узнавайте в программе.

К теме Фрейд рыдал бы, – Кислица и Маркарова потролили Захарову из-за картинки о "гарантиях безопасности"

"В чем сила, сестра"

К Оксане Марченко пожаловала Анна Герман. Во время разговора ведущая использовала фразу из "Брата-2" – "В чем сила, сестра?". Поскольку в этом фильме унижали украинцев, становится понятно, для какого зрителя снимает Марченко.

Сексуальное образование Поплавского

Ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский продолжает проводить сексуальное образование. Он в очередной раз опубликовал новый видеоролик, на этот раз о Камасутре.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 10 февраля: смотрите видео