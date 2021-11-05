Вести.UA: В Верховной Раде нашли 5-килограммовый пакет картофеля

В зале Верховной Рады обнаружили 5-килограммовый пакетик картофеля. Возможно, депутаты на фоне рисков дефицита света и возможных веерных отключений готовятся добывать энергию из семейств пасленовых.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине на 5 ноября – в программе.

Читайте также Рассматривают купальники и задротят в телефонах: чем занимались депутаты на заседании Рады

Аваков возвращается в большую политику

Отдохнув, Арсен Аваков вернулся в экраны телевизора и рассказал о причинах отставки. Он, дескать, стал "очень крутым" для своей должности и заявил, что не мог реализовывать свою компетентность.

Добкин представил себя харьковским Трампом

Михаил Добкин неожиданно вообразил себя харьковским Дональдом Трампом. Он подал в суд 65 исков по пересчету голосов на выборах. Из них отклонили уже 32 иска.

На тему Выборы мэра Харькова: Добкин говорит, что обжалует в суде результаты

Бесплатные ПЦР-тесты для нардепов

Среди народных избранников есть лица, которые отказываются вакцинироваться. Но для них это не проблема. Николай Тищенко заявил, что ПЦР-тесты для нардепов будут бесплатными.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно просмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 5 ноября: смотрите видео