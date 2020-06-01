В выпуске программы "Вести.UA" за 1 июня – "эффективный" министр Аваков веры в себя не теряет. Во-первых, к шатанию кресла ему не привыкать, а во-вторых – он знает правило: ты неуязвим, когда тебе плевать. Дубинский решил податься в мэры Киева и снял видео на фоне столба с надписью из трех букв. Возможно, так нардеп хотел привлечь к себе больше внимания.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Награжденный Вилкул или Абсурд по-украински. Мыши министра Авакова.