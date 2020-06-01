У випуску програми "Вєсті.UA" за 1 червня – "ефективний" міністр Аваков віри в себе не втрачає. По-перше, до хитань крісла йому не звикати, а по-друге – він знає правило: ти невразливий, коли тобі плювати. Дубінський вирішив податися в мери Києва і зняв відео на фоні стовпа з написом із трьох літер. Можливо, так нардеп хотів привернути до себе більше уваги.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Нагороджений Вілкул або Абсурд по-українськи. Миші міністра Авакова.