Вести.UA: На выборах играет одна пластинка политиков. Заслуженная президентская кума
В выпуске программы "Вести.UA" за 28 мая – когда приближаются выборы, все депутаты начинают петь одну песню – "Выбери меня". Политики готовы говорить все, что хотят от них слышать. Даже достают старые пластинки, которые все еще играют. К примеру, закон о языке. Оксана Билозир – кума сразу обоих президентов: Порошенко и Ющенко. Однако, к сожалению, маленьких Зеленских ей окрестить не удалось.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Укрзализныця выпустила фильм с невероятной кульминацией и развязкой.
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