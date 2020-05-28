Вести.UA: На выборах играет одна пластинка политиков. Заслуженная президентская кума

В выпуске программы "Вести.UA" за 28 мая – когда приближаются выборы, все депутаты начинают петь одну песню – "Выбери меня". Политики готовы говорить все, что хотят от них слышать. Даже достают старые пластинки, которые все еще играют. К примеру, закон о языке. Оксана Билозир – кума сразу обоих президентов: Порошенко и Ющенко. Однако, к сожалению, маленьких Зеленских ей окрестить не удалось.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Укрзализныця выпустила фильм с невероятной кульминацией и развязкой.