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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вєсті.UA: На виборах грає одна пластинка політиків. Заслужена президентська кума

Вєсті.UA -

У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 травня – коли наближаються вибори, усі депутати починають співати одну пісню – "Вибери мене". Політики готові говорити все, що хочуть від них чути. Навіть дістають старі пластинки, які все ще грають. До прикладу, закон про мову. Оксана Білозір – кума одразу обох президентів: Порошенка і Ющенка. Однак, на жаль, маленьких Зеленських їй охрестити не вдалось.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:

Укрзалізниця випустила фільм з неймовірною кульмінацією та розв'язкою.

Автор: Ігор Гаврищак
Теги: Віктор Ющенко Петро Порошенко Вєсті.UA
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