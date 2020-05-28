Вєсті.UA: На виборах грає одна пластинка політиків. Заслужена президентська кума

У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 травня – коли наближаються вибори, усі депутати починають співати одну пісню – "Вибери мене". Політики готові говорити все, що хочуть від них чути. Навіть дістають старі пластинки, які все ще грають. До прикладу, закон про мову. Оксана Білозір – кума одразу обох президентів: Порошенка і Ющенка. Однак, на жаль, маленьких Зеленських їй охрестити не вдалось.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Укрзалізниця випустила фільм з неймовірною кульмінацією та розв'язкою.