Вєсті.UA: На виборах грає одна пластинка політиків. Заслужена президентська кума
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 травня – коли наближаються вибори, усі депутати починають співати одну пісню – "Вибери мене". Політики готові говорити все, що хочуть від них чути. Навіть дістають старі пластинки, які все ще грають. До прикладу, закон про мову. Оксана Білозір – кума одразу обох президентів: Порошенка і Ющенка. Однак, на жаль, маленьких Зеленських їй охрестити не вдалось.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Укрзалізниця випустила фільм з неймовірною кульмінацією та розв'язкою.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 15:42 Рідкісний вихід: Меланія Трамп одягнула сукню, яка підійде на будь-які випадки життя
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі