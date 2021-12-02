Вести.UA: Заржавевший украинский политик хочет вернуться

Арсений Яценюк заявил, что хочет снова возглавить правительство. В то же время его политсила может принять участие в следующих выборах в Верховную Раду.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 2 декабря – читайте далее.

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Шуфрич решает все

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова во главе с Нестором Шуфричем отсрочил решение по блокированию ютуб-канала "НАШ". В то же время в случае повторного обращения нардеп от ОПЗЖ пригрозил обратиться в Государственное бюро расследований.

Нардепы и прожиточный минимум

В Украине с 1 декабря повысили прожиточный минимум на 99 гривен и теперь он составит 2 393 гривны. Этой цифрой поинтересовались у народных избранников, однако в парламенте после "государственного переворота" все пошло не так и депутаты начали обижаться.

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