Вести.UA. Жир: Антресоль Билозир. Чудо-реформы Саакашвили
В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 30 мая – если стать между двумя президентами, которые еще и твои кумовья, можно загадать хорошее желание – например, антресоль на 8 этажей, как сделала Билозир. Саакашвили так обрадовался, что его назначили председателем Национального совета реформ, поэтому сразу нырнул в работу с головой, а именно – переименовал группу Нацсовета реформ в фейсбуке.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
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