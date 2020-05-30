Вєсті.UA. Жир: Антресоль Білозір. Чудореформи Саакашвілі
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 30 травня – якщо стати між двома президентами, які ще й твої куми, можна загадати добряче бажання – наприклад, антресоль на 8 поверхів, як зробила Білозір. Саакашвілі так зрадів, що його призначили головою Національної ради реформ, тому відразу пірнув у роботу з головою, а саме – перейменував групу Нацради реформ у фейсбуці.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
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У спецвипуску "Вєсті з палєй":
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