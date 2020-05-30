У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 30 травня – якщо стати між двома президентами, які ще й твої куми, можна загадати добряче бажання – наприклад, антресоль на 8 поверхів, як зробила Білозір. Саакашвілі так зрадів, що його призначили головою Національної ради реформ, тому відразу пірнув у роботу з головою, а саме – перейменував групу Нацради реформ у фейсбуці.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:

Баканов працює під прикриттям.

На виборах грає одна пластинка політиків.

Хто стане космічним міністром?

Шляхи Тимошенко і Ляшка знову перетнуться.

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

Кагарлицькі копи осоромилися незнанням англійської.

Самі не роблять й іншим не дають: в Києві комунальники майже не заборонили волонтерам прибирати метро.

В Одесі комунальники поливали транспорт освяченою водою.

Жінка прийшла за посилкою в службу доставки без маски. Після зауважень у свій бік вона замість маски одягнула труси.