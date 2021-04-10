Леонид Кравчук недавно заявил, что уже начистил оружие и готов встретить российского врага. В то же время сам в бою он не останется, ведь прикрывать его будет радикал Олег Ляшко.

О самых курьезных событиях за неделю в Украине по состоянию на субботу, 10 апреля – далее в программе.

К теме Вести.UA: В Офисе Президента защитили Тищенко

Степанов хочет разрабатывать вакцину

Максим Степанов написал, что из-за проблемы с экспортом вакцины против коронавируса одним из путей решения проблемы будет производство собственной. Однако непонятно, почему министр здравоохранения не выступил с соответствующей инициативой ранее.

Кива больше не жомовый король

Из декларации нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы исчезла жомовая яма, которая в 2019 году принесла ему 1 миллион 200 тысяч гривен, и появился Rolex за почти 400 тысяч гривен. Поэтому он сначала получил, а потом потерял звание жомового короля Украины.

"Украинский русский" от Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в Украине есть "украинский русский" язык. Тезисы почти совпадают с сообщением министра внутренних дел Арсена Авакова о "русскоязычном украинском националисте".

Обратите внимание Высказывание Мендель об "украинском русском" – ее личное мнение, – Офис Президента

Московский патриархат переживает за пчел

Представители Московского патриархата в Одесской области пожаловались, мол, 5G убивает пчел. Вероятно, облучение разработано специально против "московских пчел".

Аваков попросил денег

Арсен Аваков попросил еще 126,3 миллиона гривен из коронавирусного фонда. Он якобы заботится об "отверженных" – руководителе Нацполиции и трех его заместителях.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" за 10 апреля: смотрите видео