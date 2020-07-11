Вести.UA. Жир: Порошенко забирает у Кивы главный титул. Партия с "блэкджеком" и мэрами
В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 11 июля – после того, как Печерский суд решил не избирать меру пресечения Петру Порошенко, Илья Кива сделал заявление относительно такого решения. Депутат возмущен, что лидера "Европейской солидарности" не наказали. В Киеве презентовали политическую партию "ПроПозиция" – так называемую партию мэров, ведь она создается городские головы.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Плюшевый мишка Кучеренко.
Колесо зашкваров Зеленского.
Рецепт языкового вопроса от Данилова.
Тимошенко наковала Ляшко возвращение.
В спецвыпуске "Вести с палей":
Мировое правление масонов.
Украинцы против массового чипирования.
Продажа машины через представителей ЛГБТ.
Нарисованная брусчатка во Львове.