В итоговом выпуске "Вести.UA. Жир" за 11 июля – после того, как Печерский суд решил не избирать меру пресечения Петру Порошенко, Илья Кива сделал заявление относительно такого решения. Депутат возмущен, что лидера "Европейской солидарности" не наказали. В Киеве презентовали политическую партию "ПроПозиция" – так называемую партию мэров, ведь она создается городские головы.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Плюшевый мишка Кучеренко. Колесо зашкваров Зеленского. Рецепт языкового вопроса от Данилова. Тимошенко наковала Ляшко возвращение. В спецвыпуске "Вести с палей": Мировое правление масонов. Украинцы против массового чипирования. Продажа машины через представителей ЛГБТ. Нарисованная брусчатка во Львове.