У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 11 липня – після того, як Печерський суд вирішив не обирати запобіжний захід Петру Порошенку, Ілля Кива зробив заяву щодо такого рішення. Депутат обурений, що лідера “Європейська солідарності” не покарали. У Києві презентували політичну партію "ПроПозиція" – так звану партію мерів, адже її створюють міські голови.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Плюшевий ведмедик Кучеренко Колесо зашкварів Зеленського Рецепт мовного питання від Данілова. Тимошенко накувала Ляшку повернення. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Світове правління масонів. Українці проти масового чипування. Продаж машини через представників ЛГБТ. Намальована бруківка у Львові.