Вєсті.UA. Жир: Порошенко забирає у Киви головний титул. Партія з "блекджеком" та мерами
У підсумковому випуску "Вєсті.UA. Жир" за 11 липня – після того, як Печерський суд вирішив не обирати запобіжний захід Петру Порошенку, Ілля Кива зробив заяву щодо такого рішення. Депутат обурений, що лідера “Європейська солідарності” не покарали. У Києві презентували політичну партію "ПроПозиція" – так звану партію мерів, адже її створюють міські голови.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Плюшевий ведмедик Кучеренко
Колесо зашкварів Зеленського
Рецепт мовного питання від Данілова.
Тимошенко накувала Ляшку повернення.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Світове правління масонів.
Українці проти масового чипування.
Продаж машини через представників ЛГБТ.
Намальована бруківка у Львові.