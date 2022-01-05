Вести.UA Жир: Савченко пытается вернуть свой политический рейтинг

Полиция привлекла к ответственности бывшего нардепа Надежду Савченко за использование поддельного сертификата о вакцинации. Такой "документ" у нее изъяли в аэропорту.

О главных событиях, которые произошли в Украине в 2021 году – узнайте дальше.

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Зашквары Ильи Кивы

Сначала Илья Кива сам рассказал журналистам, что его якобы исключили из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Однако впоследствии одиозный нардеп опроверг собственное заявление в соцсети. В целом в 2021 году он попадал в различные скандалы.

Кризис Гордона

Журналист и ведущий Дмитрий Гордон очевидно переживает творческий кризис. На свое интервью он пригласил сначала своего сына, потом дочь. Кроме того, некоторые гости были у него несколько раз.

Мат в Раде

Народный депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович матюкнулся в микрофон прямо под куполом. При этом такой инцидент в пророссийский партии уже случался ранее.

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