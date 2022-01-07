Другие события, которые произошли в Украине в 2021 году – узнайте в программе.
В прошлом выпуске Вести.UA. Жир: Шуфрич решил подражать Сталину
"Добкин хабы"
После смерти Геннадия Кернеса место мэра Харькова горячо хотел занять Михаил Добкин. Для этого он даже открыл в городе "Добкин хабы", однако что-то пошло не так.
Киркоров – угроза нацбезопасности
Российского поп-короля Филиппа Киркорова очень любят в России, однако в Украине ему не рады. Летом 2021 года артиста внесли в список лиц, которые угрожают нацбезопасности.
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