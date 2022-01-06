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Тищенко против "живых"

Должность руководителя Министерства внутренних дел занял Денис Монастырский. Перед его избранием Александр Корниенко заявил, что во фракции "Слуга народа" будут голосовать "все живые". Однако оказалось, что нардеп от "слуг" Николай Тищенко все же не голосовал.

Кива решил стать аналитиком

Скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива взялся предсказывать будущее. На его странице в фейсбуке появилось сообщение, мол, с 15 по 20 сентября в Киеве начнутся масштабные протесты против власти. Конечно, странные предсказания Кивы не оправдались.

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