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Тищенко проти "живих"

Посаду керівника Міністерства внутрішніх справ обійняв Денис Монастирський. Перед його обранням Олександр Корнієнко заявив, що у фракції "Слуга народу" голосуватимуть "всі живі". Проте виявилося, що нардеп від "слуг" Микола Тищенко таки не голосував.

Кива вирішив стати аналітиком

Скандальний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива взявся передбачувати майбутнє. На його сторінці у фейсбуці з'явився допис, мовляв, з 15 до 20 вересня у Києві почнуться масштабні протести проти влади. Звісно, дивні передбачення Киви не справдилися.

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