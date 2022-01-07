Про інші події, які відбулися в Україні у 2021 році – дізнайтесь у програмі.
У минулому випуску Вєсті.UA. Жир: Шуфрич вирішив наслідувати Сталіна
"Добкін хаби"
Після смерті Геннадія Кернеса місце мера Харкова палко хотів посісти Михайло Добкін. Для цього він навіть відкрив у місті "Добкін хаби", однак щось пішло не так.
Кіркоров – загроза нацбезпеці
Російського поп-короля Філіпа Кіркорова дуже люблять на Росії, однак в Україні йому не раді. Вліткку 2021 року артиста внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці.
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