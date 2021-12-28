О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 28 декабря – узнавайте в программе.

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Сказки Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров снова сделал странное и недопустимое заявление. В Кремле в очередной раз "запели" о том, что якобы Соединенные Штаты хотят устроить в Украине "войнушку", а обвинить во всем Москву.

Кива и "славянский союз"

Пророссийский политик Илья Кива в очередной раз оскандалился заявлением о том, что Украина должна стать частью "славянского союза". Якобы мы должны объединиться со страной-агрессором. Более того, об этом он говорил в политическом пропагандистском ток-шоу на российском телевидении. Смеялась даже Ольга Скабеева.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 декабря: смотрите видео