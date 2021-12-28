Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 28 грудня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Шарахнуть и наказать, – Жиріновський закликає бомбити Україну та ЄС в новорічну ніч

Казки Лаврова

Глава МЗС Росії Сергій Лавров знову зробив дивну і неприпустиму заяву. У Кремлі вкотре "заспівали" про те, що нібито Сполучені Штати хочуть влаштувати в Україні "войнушку", а звинуватити у всьому Москву.

Кива і "слов'янський союз"

Проросійський політик Ілля Кива вкотре оскандалився заявою про те, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу". Мовляв, ми маємо об'єднатися з країною-агресоркою. Ба більше, про це він говорив у політичному пропагандистському токшоу на російському телебаченні. Сміялась навіть Ольга Скабєєва.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 28 грудня: дивіться відео