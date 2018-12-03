Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
В свежем выпуске программы "Вести.UA."за 03.12 – наш президент в последнее время постоянно витает в облаках: сначала встречался с представителями лоукостов, а теперь решил, чтобы стать ближе к самолетам, нужно запустить скоростной экспресс из Киева в Борисполь. Евгений Мураев исчез из политикума после развода с Рабиновичем, но как положено оппозиционеру, он хочет вернуться из-за заруб с властью.
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Источник: 24 канал
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