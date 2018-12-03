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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній

      Вєсті.UA 275 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA." за 03.12 – наш президент останнім часом постійно витає у хмарах: спочатку зустрічався з представниками лоукостів, а тепер вирішив, аби стати ближчим до літаків, необхідно запустити швидкісний експрес з Києва до Борисполя. Євген Мураєв зник з політикуму після розлучення з Рабіновичем, проте як годиться опозиціонеру, він хоче повернутися через зарубу з владою.

      Також у випуску:

      Хвороба співачки Чичеріної.

      Свята нечисть заважає роботі Ради.

      Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 канал
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