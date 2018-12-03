Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA." за 03.12 – наш президент останнім часом постійно витає у хмарах: спочатку зустрічався з представниками лоукостів, а тепер вирішив, аби стати ближчим до літаків, необхідно запустити швидкісний експрес з Києва до Борисполя. Євген Мураєв зник з політикуму після розлучення з Рабіновичем, проте як годиться опозиціонеру, він хоче повернутися через зарубу з владою.
Також у випуску:
Хвороба співачки Чичеріної.
Свята нечисть заважає роботі Ради.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі