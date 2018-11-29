Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель

В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.11 – наиболее обсуждаемым событием этой недели является введение в Украине военного положения. В общем тема тяжелая, но истинную причину его введения знает радикал Олег Ляшко. Берлин уже в третий раз принимает украинско-немецкий бизнес-форум. Его открыли Владимир Гройсман и Ангела Меркель. Вероятно, что чиновники говорили не только об экономике, но и о политике.

Также в выпуске: Червоненко загоняется за рулем и на телеэкранах.