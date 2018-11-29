Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель
В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.11 – наиболее обсуждаемым событием этой недели является введение в Украине военного положения. В общем тема тяжелая, но истинную причину его введения знает радикал Олег Ляшко. Берлин уже в третий раз принимает украинско-немецкий бизнес-форум. Его открыли Владимир Гройсман и Ангела Меркель. Вероятно, что чиновники говорили не только об экономике, но и о политике.
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Червоненко загоняется за рулем и на телеэкранах.
Источник: 24 канал
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