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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Вести.UA . Порошенко против Ляшко. Болтовня Гройсмана с Меркель

      Вести.UA 122 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести.UA" за 29.11 – наиболее обсуждаемым событием этой недели является введение в Украине военного положения. В общем тема тяжелая, но истинную причину его введения знает радикал Олег Ляшко. Берлин уже в третий раз принимает украинско-немецкий бизнес-форум. Его открыли Владимир Гройсман и Ангела Меркель. Вероятно, что чиновники говорили не только об экономике, но и о политике.

      Также в выпуске:

      Червоненко загоняется за рулем и на телеэкранах.

      Теги: Петр Порошенко Ангела Меркель Владимир Гройсман Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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