Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 29.11 – найбільш обговорюваною подією цього тижня є впровадження в Україні воєнного стану. Загалом тема важка, але справжню причину його впровадження знає радикал Олег Ляшко. Берлін вже втретє приймає українсько-німецький бізнес-форум. Його відкрив Володимир Гройсман та Ангела Меркель. Цілком ймовірно, що високопосадоці говорили не лише про економіку, але й про полі

Також у випуску: Червоненко заганяється за кермом та на телеекранах.