20:41
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ТОМОС ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель

      Вєсті.UA 425 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 29.11 – найбільш обговорюваною подією цього тижня є впровадження в Україні воєнного стану. Загалом тема важка, але справжню причину його впровадження знає радикал Олег Ляшко. Берлін вже втретє приймає українсько-німецький бізнес-форум. Його відкрив Володимир Гройсман та Ангела Меркель. Цілком ймовірно, що високопосадоці говорили не лише про економіку, але й про полі

      Також у випуску: 

      Червоненко заганяється за кермом та на телеекранах.

      Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Олег Ляшко Володимир Гройсман Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      сьогодні , 20:23 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 14685
      Конфлікт у Азовському морі: що відбувається на портах Маріуполя та Бердянська
      сьогодні , 19:02 Конфлікт у Азовському морі: що відбувається на портах Маріуполя та Бердянська
      2163
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Россия готовится к новому пакету санкций
      сьогодні , 17:01 Россия готовится к новому пакету санкций
      Злой Одессит 1784
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сьогодні , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 1916
      Вєсті.UA. Москаль боротиметься із йовбаками, Крим вже хоче назад
      16 липня 2015 , 18:54
      Вєсті.UA. Москаля серйозно розізлили, компромат на видатки Яценюка
       25 серпня 2015 , 19:45
      Вєсті.UA. Савченко, Гройсман і БДСМ. Дружок Кремля за ґратами
       23 червня 2017 , 21:12
      Вєсті.UA. Опоблок готується до реваншу. "Слава Україні" для російських журналістів
       27 травня 2016 , 19:03
      Вєсті.UA. Боротьба Ляшка за президентське крісло. Не шоколадні поради Супрун
       27 липня , 21:37
      Вєсті.UA. Насіров більше не реформатор. Скульптор Ляшко
       14 вересня , 21:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук