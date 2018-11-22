Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
В свежем выпуске "Вести.UA" за 22.11 – если бы у нас существовали награды Заслуженных и Народных фокусников Украины, то больше всего их было бы в Верховной Раде. Особенно среди "радикалов". Много Лениных и прочих коммунистических идолов отправились на свалку истории, но вот на Донбассе что-то пошло не так. С тех пор губернатором Донетчины стал генерал-майор СБУ Александр Куць.
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Как нардепы из БПП одолжили законотворческие инициативы у Госдумы РФ.
Кроме Революции Достоинства украинцы прошли еще настоящую революцию цен.
Источник: 24 канал
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