Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 22.11 – якщо б у нас існували нагороди Заслужених та Народних фокусників України, то найбільша концентрація носіїв цих звань була б у Верховній Раді. Особливо серед "радикалів". Багато Ленінів та інших комуністичних ідолів вирушили на смітник історії, але от на Донеччині щось пішло не так. Відколи губернатором Донеччини став генерал-майор СБУ Олександр Куць.

Також у випуску: Як нардепи з БПП позичили законотворчі ініціативи з Держдуми РФ. Окрім Революції Гідності українці пройшли ще справжню революцію цін.