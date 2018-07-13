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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов

Вести.UA 56 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 13.07 – недоброжелатели утверждают, что на воспитательные беседы к президенту приглашают едва ли не всех, кто может принимать судьбоносные решения. На днях в списке визитеров отметили и Артема Сытника, но на этот раз все могло происходить наоборот. Если послушать заявления оппоблоковцев, создается впечатление, что никто в Украине так не заботится о народе, как они.

Также в выпуске:

Утомили ли украинский популисты – в "Цифре дня".

Игорь Насалик продемонстрировал, зачем занимался бодибилдингом.

Теги: Петр Порошенко Оппозиционный блок Артем Сытник Вести.UA
Источник: 24 канал
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