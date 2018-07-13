Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
В свежем выпуске "Вести.UA" за 13.07 – недоброжелатели утверждают, что на воспитательные беседы к президенту приглашают едва ли не всех, кто может принимать судьбоносные решения. На днях в списке визитеров отметили и Артема Сытника, но на этот раз все могло происходить наоборот. Если послушать заявления оппоблоковцев, создается впечатление, что никто в Украине так не заботится о народе, как они.
Также в выпуске:
Утомили ли украинский популисты – в "Цифре дня".
Игорь Насалик продемонстрировал, зачем занимался бодибилдингом.
Источник: 24 канал
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