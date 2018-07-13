Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 13.07 – недоброзичливці стверджують, що на виховні бесіди до президента запрошують ледь не усіх, хто може приймати доленосні рішення. Днями у списку візитерів відзначили і Артема Ситника, але цього разу все могло відбуватися навпаки. Якщо послухати заяви опоблоківців, складається враження, що ніхто в Україні так не дбає про народ, як вони.

Також у випуску: Чи втомили українців популісти – у "Цифрі дня". Ігор Насалик продемонстрував, навіщо займався бодібілдінгом.