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Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів

Вєсті.UA 98 Читать новость на русском

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 13.07 – недоброзичливці стверджують, що на виховні бесіди до президента запрошують ледь не усіх, хто може приймати доленосні рішення. Днями у списку візитерів відзначили і Артема Ситника, але цього разу все могло відбуватися навпаки. Якщо послухати заяви опоблоківців, складається враження, що ніхто в Україні так не дбає про народ, як вони.

Також у випуску:

Чи втомили українців популісти – у "Цифрі дня". 

Ігор Насалик продемонстрував, навіщо займався бодібілдінгом. 

Теги: Петро Порошенко Вєсті.UA Артем Ситник Опозиційний блок
Джерело: 24 канал
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