Вєсті.UA. Антикорупційний тиск Порошенка. Ностальгія екс-регіоналів
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 13.07 – недоброзичливці стверджують, що на виховні бесіди до президента запрошують ледь не усіх, хто може приймати доленосні рішення. Днями у списку візитерів відзначили і Артема Ситника, але цього разу все могло відбуватися навпаки. Якщо послухати заяви опоблоківців, складається враження, що ніхто в Україні так не дбає про народ, як вони.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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