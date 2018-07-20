Вести.UA. Беда красного Пети. Пополнение ТОП-блогеров

В свежем выпуске "Вести.UA" за 20.07 – недавно к бывшей жене Симоненко наведались воры. Ее жилье на Печерске обчистили, теперь несчастье пришло и к нему на улицу. Новые времена диктуют новые условия, надеяться выиграть выборы в 2019 году без соцсетей – дело бесполезное. Ляшко снимает на видео все, что видит. Тимошенко печет сырники для подписчиков, а Порошенко дня без Facebook прожить не может.

Также в выпуске: Как летчица Надежда Савченко рекламирует себя в тюрьме. Почему Кернес пытается увековечить свое имя.